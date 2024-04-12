Украинский комик получил ранение в голову в зоне СВО

Звезда украинской «Лиги смеха» Розовый ранен в голову во время боевых действий

Звезда украинской «Лиги смеха» Виктор Розовый получил осколочное ранение в голову во время боевых действий на стороне Вооруженных сил республики (ВСУ) в зоне спецоперации (СВО). Об этом рассказала жена комика Ольга, передает издание «Страна» в Telegram-канале.

Уточняется, что врачи уже завершили операцию, и военнослужащий находится в сознании. Теперь его ждет реабилитация.

Ранее Виктор Розовой, уже будучи на службе в ВСУ, обвинил украинские СМИ во лжи о российских военнослужащих. По его словам, у ВС России есть много беспилотников и высокоточного оружия, однако многие люди на Украине из-за прессы не воспринимают это всерьез и считают, что российские солдаты якобы не умеют пользоваться подобным вооружением.