Украинского госинспектора уволили после прогулки в наряде за 719 тысяч рублей

Украинского госинспектора Юлию Дрыгу уволили из-за наряда за 719 тысяч рублей

Главного госинспектора Львовской таможни Юлию Дрыгу уволили после появления на публике в наряде за сотни тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Украинскую госслужащую запечатлели на прогулке с собакой. В ролике она раскрыла бренды своей одежды и аксессуаров. Выяснилось, что для выхода в свет Дрыга выбрала шляпу от дизайнера Руслана Багинского за 18000 гривен (42 тысячи рублей), сумку Louis Vuitton стоимостью 1500 долларов (139 тысяч рублей) и обувь Hermes за 800 долларов (74 тысячи рублей).

Кроме того, на ней заметили часы ювелирного дома Cartier, цена которых составила 5000 долларов (464 тысячи рублей). Общая стоимость образа специалистки составила около 719 тысяч рублей. Вдобавок госинспектор рассказала и о цене образа своего питомца по кличке Gucci. «И у нее даже поводок от Gucci, стоимость — 200 долларов (18 тысяч рублей)», — отметила она.

На вопрос о заработке Дрыга ответила, что работает «немножко на себя, немножко на государство». Через час после публикации упомянутого ролика в соцсетях женщина лишилась своей должности. Данное решение она никак не прокомментировала.

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