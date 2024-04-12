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18:43, 12 апреля 2024Ценности

Украинского госинспектора уволили после прогулки в наряде за 719 тысяч рублей

Украинского госинспектора Юлию Дрыгу уволили из-за наряда за 719 тысяч рублей
Юлия Дрыга

Юлия Дрыга. Кадр: @nicolas_karma_official / TikTok

Главного госинспектора Львовской таможни Юлию Дрыгу уволили после появления на публике в наряде за сотни тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Украинскую госслужащую запечатлели на прогулке с собакой. В ролике она раскрыла бренды своей одежды и аксессуаров. Выяснилось, что для выхода в свет Дрыга выбрала шляпу от дизайнера Руслана Багинского за 18000 гривен (42 тысячи рублей), сумку Louis Vuitton стоимостью 1500 долларов (139 тысяч рублей) и обувь Hermes за 800 долларов (74 тысячи рублей).

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Кроме того, на ней заметили часы ювелирного дома Cartier, цена которых составила 5000 долларов (464 тысячи рублей). Общая стоимость образа специалистки составила около 719 тысяч рублей. Вдобавок госинспектор рассказала и о цене образа своего питомца по кличке Gucci. «И у нее даже поводок от Gucci, стоимость — 200 долларов (18 тысяч рублей)», — отметила она.

На вопрос о заработке Дрыга ответила, что работает «немножко на себя, немножко на государство». Через час после публикации упомянутого ролика в соцсетях женщина лишилась своей должности. Данное решение она никак не прокомментировала.

В июле 2023 года наряд спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко охарактеризовали словами «барбикор прорвался в Совфед»

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      Карина Черных
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