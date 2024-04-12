Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:23, 13 апреля 2024Наука и техника

Apple пообещала устранить ошибку с флагом Палестины при вводе «Иерусалим»

Компания Apple устранит баг с флагом Палестины про вводе «Иерусалим»

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американская корпорация Apple пообещала устранить ошибку из-за которой при вводе названия города Иерусалим на девайсах появляется значок флага Палестины, пишет CBS News со ссылкой на корпорацию.

Внимание на системную ошибку обратила британская телеведущая Рэйчел Райли, которая опубликовала соответствующий пост в соцсети Х. Она выложила скриншот, на котором видно, как при наборе на клавиатуре «Иерусалим» возникает эмодзи флага Палестины. Женщина отметила, что такой баг появился после обновления гаджета до iOS 17.4.1.

Apple в комментарии CBS ответила, что знает об ошибке и исправит ее в последующем обновлении.

Ранее в корпорации заявили, что до конца года обновят линейку и представят первый компьютер, ориентированный на профессиональную работу с искусственным интеллектом (ИИ). В этой связи они получат улучшенные чипы — скорее всего, M4 Pro или M4 Max.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Может уничтожить небольшой город. В России успешно запустили межконтинентальную баллистическую ракету

      Глава Евросовета заявил о проблемах с помощью Киеву в США

      Трамп допустил возможность оказания помощи Украине займом

      Полиция удерживала украинца за хранение советских открыток

      Трамп переложил ответственность за расширение объемов помощи Украине на Европу

      США отработают на орбите отражение атаки российского спутника

      В США напомнили о невыполненных обещаниях Зеленского

      Фетисов одной фразой оценил отказ сборной Словакии от игроков из КХЛ

      США запретили импорт алюминия, меди и никеля из России

      Погиб ребенок, десятки жителей ранены. ВСУ атаковали город Токмак в Запорожской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше