Apple пообещала устранить ошибку с флагом Палестины при вводе «Иерусалим»

Компания Apple устранит баг с флагом Палестины про вводе «Иерусалим»

Американская корпорация Apple пообещала устранить ошибку из-за которой при вводе названия города Иерусалим на девайсах появляется значок флага Палестины, пишет CBS News со ссылкой на корпорацию.

Внимание на системную ошибку обратила британская телеведущая Рэйчел Райли, которая опубликовала соответствующий пост в соцсети Х. Она выложила скриншот, на котором видно, как при наборе на клавиатуре «Иерусалим» возникает эмодзи флага Палестины. Женщина отметила, что такой баг появился после обновления гаджета до iOS 17.4.1.

Apple в комментарии CBS ответила, что знает об ошибке и исправит ее в последующем обновлении.

Ранее в корпорации заявили, что до конца года обновят линейку и представят первый компьютер, ориентированный на профессиональную работу с искусственным интеллектом (ИИ). В этой связи они получат улучшенные чипы — скорее всего, M4 Pro или M4 Max.