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18:32, 12 апреля 2024Россия

В Белгороде зазвучала сирена ракетной опасности

Губернатор Гладков сообщил о сигнале ракетной опасности в Белгороде

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Находящихся на улице граждан глава области призвал найти укрытие или другое безопасное место. Тех жителей, кого тревога застала дома, он попросил укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, таких как коридор, ванная, туалет и кладовая.

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Утром 12 апреля Белгородская область подверглась шести атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотников. «Четыре из них были сбиты нашими средствами ПВО на подлете к городу», — написал Гладков.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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