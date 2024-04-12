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04:55, 12 апреля 2024Бывший СССР

В ДНР рассказали о бойцах «Азова» в Часовом Яре

Кимаковский: российские войска выбивают воюющих в Часовом Яре бойцов «Азова»

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Бойцы бригады Азов (запрещенная в России террористическая организация) воюют в Часовом Яре Донецкой народной республики (ДНР) откуда их сейчас выбивают российские войска. Об этом рассказал РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

По его словам, недавно были уничтожены серьезные позиции 3-й бригады «Азова», который «в какой-то реинкарнации находится после событий в Мариуполе». «И сейчас они выбиваются нами там непосредственно в Часовом Яре», — заявил Кимаковский.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие взяли под контроль Богдановку, располагающуюся севернее города Часов Яр. Военным РФ потребовалось около недели, чтобы организовать около города плацдарм для ожидающегося штурма. Сообщается, что штурм может начаться, как только «к основному кулаку» стянутся фланги на северо-востоке и юго-западе.

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      Марина Совина
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