В ДНР рассказали о серьезном продвижении ВС России под Марьинкой

Советник Кимаковский: под Марьинкой в ДНР идет серьезное продвижение ВС России

Вооруженные силы (ВС) России продвигаются под Марьинкой в Донецкой народной республике (ДНР), что открывает им оперативный простор сразу в нескольких направлениях. Об этом РИА Новости рассказал советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

«C Марьинки у нас открывается оперативный простор на несколько направлений, в том числе в сторону Курахово — ближайшей конституционной границы Донецкой народной республики», — заявил Кимаковский.

Он добавил, что также идут наступательные бои между Марьинкой и Авдеевкой.

17 февраля глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки в ДНР под контроль группировкой войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева.