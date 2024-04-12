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11:55, 12 апреля 2024Мир

В Германии призвали начать обсуждение мирных переговоров по Украине

Глава бундестага Бас: необходимо начать обсуждение мирных переговоров по Украине

Фото: Frederic Kern / Globallookpress.com

Западу необходимо начать обсуждение мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. К этому призвала президент бундестага Германии Бербель Бас в эфире телеканала Das Erste.

«С другой стороны, я всегда это говорю, мы должны (…) говорить о том, удастся ли нам создать мирные перспективы», — подчеркнула она.

По словам главы бундестага, нельзя все время вести дискуссии об оружии и армии. Однако она отметила, что исход конфликта в конечном счете решат президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский.

Бас добавила, что западные страны не могут навязать свое решение в этом вопросе.

Ранее стало известно, что экспорт оружия из Германии на Украину побил рекорды и продолжает расти. Уточняется, что за первые два месяца 2024 года Берлин продал Киеву оружие на 4,89 миллиарда евро.

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      Виктория Кондратьева
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