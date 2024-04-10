WAZ: экспорт оружия из Германии на Украину побил рекорды и продолжает расти

Экспорт вооружений из Германии на Украину побил рекорд 2023 года и продолжает расти. Об этом пишет газета Die Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ).

В отчете Министерства экономики ФРГ, в первые два месяца 2024 года с начала января по конец марта Берлин продал оружие на 4,89 миллиарда евро, что уже приближается к значениям первого полугодия 2023 года в 5,22 миллиарда евро, из которых 3,54 миллиарда евро, 72 процента от общей суммы, ушли на перевооружение Украины.

«Самой важной страной-получателем после Украины стал Сингапур с 583,9 миллиона евро. Далее следуют Индия (143,3 миллиона евро), Саудовская Аравия (126,4 миллиона евро) и Катар (97 миллионов ​​евро)», — указывает WAZ.

Ранее стало известно, что немецкий концерн Rheinmetall получил заказ от федерального правительства Германии на поставку Украине 20 боевых машин пехоты Marder. Украинской армии поставят машины версии 1А3, которые будут дополнительно укомплектованы лазерными дальномерами.