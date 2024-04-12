Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:14, 12 апреля 2024Бывший СССР

В Херсонской области рассказали о подготовке к новому контрнаступлению Украины

Сальдо: Российские войска выстроили мощную оборону в Херсонской области

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Российские военные из подразделений войск группировки «Днепр» выстроили мощную оборону в Херсонской области. Об этом, комментируя слова Владимира Зеленского о возможности нового украинского контрнаступления, заявил губернатор региона Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

«Вне зависимости от того, что там несет Зеленский, подразделения группировки войск "Днепр" на херсонском направлении выстроили мощную оборону, разработали способы противодействия всем видам оружия противника, нашли и применяют тактические приемы, нейтрализующие любые поползновения киевских боевиков», — рассказал он.

Кроме того, Сальдо призвал не отталкиваться от заявлений украинского лидера, как от непреложной истины. По мнению главы региона, Зеленский прежде всего «лгун и пропагандист», а правду в его словах искать бесполезно.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у страны уже есть план нового контрнаступления. При этом он отметил, что для проведения такой операции Киеву потребуются современные системы вооружения от иностранных союзников, среди которых есть и США.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Компании «крабовых королей» России перешли в собственность государства. Предприятия оцениваются в миллиарды рублей

      Арестован экс-следователь по делу бывших топ-менеджеров Merlion

      Шольц заявил о снижении военного потенциала России из-за санкций

      Экс-сотрудник СБУ Прозоров обвинил Киев в покушении

      Шольц высказался о влиянии антироссийских санкций на Германию

      Шольц обвинил Россию в остановке поставок газа в Германию

      Из затопленных домов в Оренбуржье эвакуировали 13 тысяч человек

      Куклачева увезли с концерта на скорой

      Подполковник ВСУ предрек Киеву потерю территории Украины до Днепра

      Тарасова назвала дурой канадскую олимпийскую чемпионку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше