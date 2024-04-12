В Херсонской области рассказали о подготовке к новому контрнаступлению Украины

Сальдо: Российские войска выстроили мощную оборону в Херсонской области

Российские военные из подразделений войск группировки «Днепр» выстроили мощную оборону в Херсонской области. Об этом, комментируя слова Владимира Зеленского о возможности нового украинского контрнаступления, заявил губернатор региона Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

«Вне зависимости от того, что там несет Зеленский, подразделения группировки войск "Днепр" на херсонском направлении выстроили мощную оборону, разработали способы противодействия всем видам оружия противника, нашли и применяют тактические приемы, нейтрализующие любые поползновения киевских боевиков», — рассказал он.

Кроме того, Сальдо призвал не отталкиваться от заявлений украинского лидера, как от непреложной истины. По мнению главы региона, Зеленский прежде всего «лгун и пропагандист», а правду в его словах искать бесполезно.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у страны уже есть план нового контрнаступления. При этом он отметил, что для проведения такой операции Киеву потребуются современные системы вооружения от иностранных союзников, среди которых есть и США.