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13:24, 12 апреля 2024Россия

В Кремле ответили на вопрос о месте возможных переговоров по Украине

Песков: говорить о месте переговоров по Украине пока рано

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Говорить о возможном месте для проведения переговоров по мирному урегулированию ситуации на Украине пока рано. Так на соответствующий вопрос ответил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

По словам представителя Кремля, в настоящий момент никаких подробностей о переговорах нет. «Пока нет (информации о месте переговоров — прим. «Ленты.ру») (...) Это все преждевременно», — рассказал Песков.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал бессмысленными переговоры России и Украины. При этом он отметил, что Белоруссия может поспособствовать в их проведении.

Очные переговоры представителей России и Украины проходили сначала в Белоруссии, затем — в турецком Стамбуле. В конечном итоге переговоры были заморожены, а в октябре 2022 года Владимир Зеленский подписал указ о запрете каких-либо переговоров с Россией. В свою очередь российские власти неоднократно заявляли, что не отказывались от переговоров, однако они должны проводиться с учетом реалий «на земле».

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      Марк Леонов
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