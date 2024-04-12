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16:01, 12 апреля 2024Экономика

В Москве появились «космические» знаки

В Москве установили дорожные знаки ко Дню космонавтики

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Ко Дню космонавтики в Москве установили «космические» дорожные знаки. О том, что на улицах столицы появились необычные декорации, сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

Декорации представляют собой привычные изображения дорожных знаков, дополненные соответствующими тематике праздника элементами. Так, над идущим по пешеходному переходу человеком нависает летающая тарелка, а автобус наполняют люди в скафандрах.

Под некоторыми знаками есть фразы «Вы приближаетесь к горизонту событий!», «Осторожно, метеоритный дождь!». Судя по появившимся в сети фото, декорации появились в районе ВДНХ, Мясницкой улицы и Красной площади.

Ранее авиакомпания «Якутия» запустила масштабную распродажу ко Дню авиации и космонавтики. У пассажиров появилась возможность купить билеты на все регулярные рейсы со скидкой 30 процентов.

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      Александра Качан
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