В Москве появились «космические» знаки

В Москве установили дорожные знаки ко Дню космонавтики

Ко Дню космонавтики в Москве установили «космические» дорожные знаки. О том, что на улицах столицы появились необычные декорации, сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

Декорации представляют собой привычные изображения дорожных знаков, дополненные соответствующими тематике праздника элементами. Так, над идущим по пешеходному переходу человеком нависает летающая тарелка, а автобус наполняют люди в скафандрах.

Под некоторыми знаками есть фразы «Вы приближаетесь к горизонту событий!», «Осторожно, метеоритный дождь!». Судя по появившимся в сети фото, декорации появились в районе ВДНХ, Мясницкой улицы и Красной площади.

Ранее авиакомпания «Якутия» запустила масштабную распродажу ко Дню авиации и космонавтики. У пассажиров появилась возможность купить билеты на все регулярные рейсы со скидкой 30 процентов.