Российская авиакомпания запустила масштабную распродажу ко Дню космонавтики

Авиакомпания «Якутия» запустила масштабную распродажу ко Дню космонавтики

Российская авиакомпания «Якутия» запустила масштабную распродажу ко Дню авиации и космонавтики. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

Купить билеты на все регулярные рейсы можно со скидкой 30 процентов. Акция продлится только один день — 12 апреля. Улететь по выбранным направлениям можно с 12 апреля по 24 мая и с 15 сентября по 26 октября.

На портале уточняется, что скидки распространяются на все тарифы, за исключением субсидированных, и на пассажиров старше 12 лет. Купить авиабилеты с выгодой можно на сайте авиакомпании.

Ранее россиянам предложили принять участие в конкурсе «Вызовы гравитации», приуроченном ко Дню космонавтики. Его победители смогут полетать в невесомости на уникальном самолете Ил-76 МДК.

