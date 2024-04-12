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14:06, 12 апреля 2024Интернет и СМИ

Россиянам предложили полетать на Ил-76

VK приглашает пользователей принять участие в конкурсе «Вызовы гравитации»

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Пользователям «ВКонтакте» предложили принять участие в конкурсе «Вызовы гравитации», приуроченном ко Дню космонавтики, который отмечают в России 12 апреля. Об этом стало известно из пресс-релиза, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Главный приз конкурса — полет в невесомости на уникальном самолете Ил-76 МДК. Также еще десять победителей пригласят на экскурсию в Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. Чтобы поучаствовать в розыгрыше, нужно оставить комментарий «Поехали» в сообществе «ВНауке», а затем выполнить несколько заданий от чат-бота.

Чтобы побороться за главный приз, пользователи должны будут также написать короткий рассказ на тему «Что для тебя космос?» в комментариях к посту блогера Даника. Итоги конкурса будут подведены 28 апреля. Также праздничные мероприятия будут проходить на выставке «Россия»: там выступят такие популярные блогеры, как Клава Кока, Ида Галич, Даша Дошик и другие.

12 апреля в России отмечают День космонавтики, а во всем мире — Международный день полета человека в космос. В СССР День космонавтики впервые отметили в 1962 году. Годом ранее, 12 апреля 1961-го, Юрий Гагарин стал первым человеком, полетевшим в космос. На космическом корабле «Восток» он облетел планету за 108 минут, после чего спустился на Землю, преодолев последние метры на парашюте.

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