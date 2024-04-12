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22:15, 12 апреля 2024Россия

В Оренбуржье затоплены около 12 тысяч жилых домов

В Оренбуржье затоплено 12 тысяч жилых домов и 16,5 тысячи приусадебных участков

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Около 12 тысяч жилых домов и более 16,5 тысячи приусадебных участков частично затоплены в Оренбуржье, сообщило региональное правительство в своем Telegram-канале.

В обращении говорится о том, что на вечер 12 апреля на территории 21 муниципального образования в 76 населенных пунктах и 39 СНТ подтоплены: 11 993 жилых дома и 16 543 приусадебных участка.

В Оренбургской области сохраняется режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня. Предварительно ущерб от паводков оценивается в более 40 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что пострадавшим семьям из Орска выплатят по 100 тысяч рублей. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер увеличил региональные выплаты вдвое. Эти деньги не компенсация, а первоочередная помощь, которая позволит людям оправиться от беды.

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      Марина Совина
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