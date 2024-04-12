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16:09, 12 апреля 2024Россия

В России из школьной программы решили убрать один предмет

Минпросвещения решило убрать обществознание из школьной программы 6-8 классов

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Из школьной программы шестого-восьмого классов уберут обществознание. Соответствующий приказ Минпросвещения России опубликован на официальном портале правовой информации.

При этом число часов, отведенных на изучение истории у учеников пятых-восьмых классов с 1 сентября 2025 года увеличат до 476.

Ранее предложение по исключению обществознания прокомментировал помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. По его словам, знание предмета по существу никуда не денется. Он уточнил, что что-то перейдет в историю, что-то перейдет в другой класс.

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