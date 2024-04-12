В США призвали Украину признать невозможность возврата к прежним границам

Вэнс: Украина должна признать невозможность возвращения к границам 1991 года

Украина и ее союзники должны признать, что цель выйти к прежним границам 1991 года невозможно осуществить. Об этом в колонке для The New York Times написал сенатор-республиканец Джеймс Дэвид Вэнс.

Республиканец советует Вооруженным силам Украины (ВСУ) перейти к оборонительной стратегии. Так, по его мнению, Киев сможет сохранить живую силу и заполучить время для начала переговорного процесса. «Закапывание старомодных рвов, цемента и наземных мин позволило России выдержать контрнаступление Украины в 2023 году», — говорит Вэнс.

«Но для этого потребуется, чтобы как американское, так и украинское руководство признало, что заявленные господином [президентом Украины Владимиром] Зеленским цели войны — возвращение к границам 1991 года — являются фантастическими», — призвал американский политик.

Ранее Вэнс заявил, что выделение Украине нового пакета помощи вместо принятия мер по защите границы США стало бы предательством американских интересов. Сенатор добавил, что представителям Республиканской партии в Конгрессе необходимо применить имеющиеся рычаги давления, чтобы администрация президента США Джо Байдена не получила «ни цента на свои иностранные приоритеты, пока не сделает свою работу по обеспечению безопасности».