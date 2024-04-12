Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:30, 12 апреля 2024Мир

В США призвали Украину признать невозможность возврата к прежним границам

Вэнс: Украина должна признать невозможность возвращения к границам 1991 года

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Украина и ее союзники должны признать, что цель выйти к прежним границам 1991 года невозможно осуществить. Об этом в колонке для The New York Times написал сенатор-республиканец Джеймс Дэвид Вэнс.

Республиканец советует Вооруженным силам Украины (ВСУ) перейти к оборонительной стратегии. Так, по его мнению, Киев сможет сохранить живую силу и заполучить время для начала переговорного процесса. «Закапывание старомодных рвов, цемента и наземных мин позволило России выдержать контрнаступление Украины в 2023 году», — говорит Вэнс.

«Но для этого потребуется, чтобы как американское, так и украинское руководство признало, что заявленные господином [президентом Украины Владимиром] Зеленским цели войны — возвращение к границам 1991 года — являются фантастическими», — призвал американский политик.

Ранее Вэнс заявил, что выделение Украине нового пакета помощи вместо принятия мер по защите границы США стало бы предательством американских интересов. Сенатор добавил, что представителям Республиканской партии в Конгрессе необходимо применить имеющиеся рычаги давления, чтобы администрация президента США Джо Байдена не получила «ни цента на свои иностранные приоритеты, пока не сделает свою работу по обеспечению безопасности».

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Экс-подполковник СБУ объяснил переход на сторону России

      Группу российских граждан вывезли из сектора Газа в Россию

      Российская стилистка назвала прозрачные платья трендом лета

      Цены на один вид квартир в Москве стали падать

      Ремонт iPhone с помощью бывших в употреблении деталей разрешили

      Суд арестовал экс-директора «Гостеха» Демченко по делу о крупном мошенничестве

      Украина предприняла новую попытку атаки на российский регион

      Украина сделала заявление о выступлении российских борцов на Олимпиаде

      Желанию срочно посетить туалет в необычных обстоятельствах нашли объяснение

      В Конгрессе США не захотели поставлять истребители Израилю

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше