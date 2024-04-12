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10:42, 12 апреля 2024Ценности

Валя Карнавал показала фигуру в облегающем топе без бюстгальтера

Кадр: @karna.val

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На видео 22-летняя исполнительница позировала в облегающем белом кроп-топе на тонких бретелях, который обнажал ее живот с пирсингом в пупке. Кроме того, звезда отказалась от бюстгальтера.

Также знаменитость примерила голубые джинсы с прямыми штанинами и выбрала в качестве аксессуаров браслеты, кольца и цепочку с кулоном.

В марте Валя Карнавал показала фигуру в купальнике и вызвала споры в сети. Она примерила черное бикини, которое состояло из обнажающего часть груди топа с треугольными чашками и V-образных трусов на завязках с заниженной талией.

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      Карина Черных
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