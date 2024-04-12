Встреча «пришельца на звездолете» с сотрудниками ГИБДД попала на видео

E1.RU: ГИБДД остановила в центре Екатеринбурга пришельца на звездолете

Ночью сотрудники ГИБДД остановили пришельца на звездолете в центре Екатеринбурга. Соответствующее видео появилось в соцсетях, на него обратило внимание E1.RU в Telegram-канале.

По информации очевидцев, космическая тарелка с пассажиром на борту передвигалась сначала по проспекту Ленина, а потом по улице 8 Марта, где ее и остановили сотрудники Госавтоинспекции.

Как выяснил канал, таким оригинальным образом решил поздравить уральцев с Днем космонавтики местный житель, представляющийся под псевдонимом Элиас Ксилар. По его словам футуристический звездолет, сделанный на основе велосипеда, он смастерил в гараже. Екатеринбуржец отметил, что своими руками варил и резал металл, придумал механизм, заставляющий двигаться всю тарелку, и добавил светящиеся детали.

«Инопланетянин» признался, что его звездолет прошел проверку сотрудников ГИБДД и встреча с ними закончилась без штрафов. «Я поздравил сотрудников ГИБДД с Днем космонавтики. Они осмотрели мое транспортное средство. Затем поздравили в ответ, и я полетел дальше», — добавил он.

Ранее сообщалось, что у берегов Сочи заметили «парящие» над водой корабли. Видео оптического явления фата-моргана было опубликовано в сети. Благодаря оптической иллюзии на записи кажется, что несколько кораблей парят в воздухе на горизонте.