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08:58, 12 апреля 2024Россия

Вышедшая на улицу в день рождения россиянка получила сотрясение мозга

В Петербурге женщина вышла на улицу в день рождения и получила сотрясение мозга

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге женщина вышла на улицу в день рождения и получила сотрясение мозга. Виной этому стал дорожный знак, который рухнул на голову горожанки. Об этом сообщила «Фонтанка».

По сведениям издания, 41-летняя женщина хотела арендовать самокат: она включала его, настраивала под себя, чтобы отправиться за ребенком в школу. Внезапно на нее сзади упал дорожный знак, из-за чего россиянка упала на колени, дополнительно ударилась о самокат и потеряла сознание.

После вызова бригады скорой помощи ей пришлось провести в травматологии около пяти часов. Пострадавшая допустила, что это могло случиться из-за сильного ветра. Металлический дорожный знак, как утверждает она, не был закреплен в асфальте, его удерживало только основание.

Жительница Петербурга поделилась, что намерена привлечь к ответственности виновных.

Ранее сообщалось, что в Волгограде 15-летняя школьница сломала позвоночник во время поездки в лифте.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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