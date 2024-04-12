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07:43, 12 апреля 2024Россия

Юрист оценил способность механизма «второй руки» защитить россиян от мошенников

Соловьев: одобренный ЦБ механизм «второй руки» защитит пенсионеров от мошенников
СюжетПенсионный возраст:

Фото: Bulkin Sergey / Global Look Press

ЦБ РФ поддержал проект о создании механизма «второй руки», чтобы защитить россиян, в первую очередь, пенсионеров, от мошенничества, и предложил закрепить его на законодательном уровне. Мера предусматривает привлечение гражданами доверенного лица для подтверждения банковских операций, ее эффективность оценил в беседе с агентством «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По его словам, то, что Центробанк поддержал инициативу — весьма позитивный сигнал. Ранее меру сильно критиковали за потенциальное нарушение прав человека, так как она ограничивает людей в принятии свободных решений по личным финансам, кроме того, это может привести к снижению банковских операций.

«Но время показало, что более эффективной защиты, чем правило "второй руки", пока еще никто не придумал», — отметил юрист. Он подчеркнул, что люди пенсионного возраста продолжают вестись на уловки мошенников, несмотря на постоянное информирование граждан об угрозе.

«Преступникам важно преодолеть первый этап — завоевать внимание жертвы, а затем и ее доверие. После этого пенсионеру уже практически не соскочить с крючка. Напористость, убедительность, создание ситуации цейтнота, внушение страха потери сбережений — все обуславливает успех негодяев», — объяснил Соловьев. Если на этапе взятия кредита или перевода денег на чужие счета появляется еще один человек, он способен разрушить аферу.

О процессе внедрения механизма можно дискутировать — например, будет ли он интегрирован в систему принудительно или на добровольной основе. Юрист подчеркнул, что при принятии решения важно учесть сложившуюся сложнейшую обстановку, уровень и масштаб угрозы для россиян.

Ранее Минфин озвучил число столкнувшихся с мошенниками россиян за последний год. С попытками мошенничества хотя бы единожды сталкивался почти каждый житель страны.

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      Александра Синицына
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