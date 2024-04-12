Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:13, 12 апреля 2024Россия

Зеленского уличили в желании продолжить «набивать себе карманы»

Сенатор Кастюкевич: Зеленский продвигает новое наступление, чтобы набить карманы
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Владимир Зеленский продвигает тему нового контрнаступления, чтобы продолжать «набивать себе карманы», в этом желании его уличил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в беседе с РИА Новости.

По его словам, единственное, на что сейчас способны власти Украины, — «отступать и просить денег и оружия». Кастюкевич считает, что на одном «плане контрнаступа» они «уже набили себе карманы и захотели еще».

Сенатор отметил, что заявления Зеленского напоминают фразу-мем: «у нас есть какой-то план, и мы его придерживаемся». «Если бы в США, Европе или Британии увидели, что по-настоящему, а не по лживым киевским сводкам, происходит в новых регионах, (...) то денег бы фашисты не получили больше ни цента. Потому что это, как принято говорить там, у них, бесполезные и невозвратные инвестиции», — заключил Кастюкевич.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что у Украины есть план еще одного контрнаступления. Он отметил, что страна готова продолжать боевые действия и не согласна на заморозку конфликта. По его словам, у Киева нет альтернативы.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин и Лукашенко обсудили счастье Украины. Президент РФ оценил конференцию в Швейцарии и «отказ» Москвы от переговоров

      Глава МИД Ирана рассказал Бербок об ударе по Израилю

      Зеленского уличили в желании продолжить «набивать себе карманы»

      Уровень воды реки Урал в Оренбурге достиг нового максимума

      На Западе вновь заговорили о возможности поражения Украины

      Названа причина отсутствия оргазмов у многих женщин

      Джастин Бибер поселится рядом с подругами жены

      Ставшая порномоделью тюремщица пожаловалась на преследующих ее заключенных

      В ЕС обвинили Facebook в цензуре и вмешательстве в выборы

      В ДНР рассказали о бойцах «Азова» в Часовом Яре

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше