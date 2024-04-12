Сенатор Кастюкевич: Зеленский продвигает новое наступление, чтобы набить карманы

Владимир Зеленский продвигает тему нового контрнаступления, чтобы продолжать «набивать себе карманы», в этом желании его уличил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в беседе с РИА Новости.

По его словам, единственное, на что сейчас способны власти Украины, — «отступать и просить денег и оружия». Кастюкевич считает, что на одном «плане контрнаступа» они «уже набили себе карманы и захотели еще».

Сенатор отметил, что заявления Зеленского напоминают фразу-мем: «у нас есть какой-то план, и мы его придерживаемся». «Если бы в США, Европе или Британии увидели, что по-настоящему, а не по лживым киевским сводкам, происходит в новых регионах, (...) то денег бы фашисты не получили больше ни цента. Потому что это, как принято говорить там, у них, бесполезные и невозвратные инвестиции», — заключил Кастюкевич.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что у Украины есть план еще одного контрнаступления. Он отметил, что страна готова продолжать боевые действия и не согласна на заморозку конфликта. По его словам, у Киева нет альтернативы.