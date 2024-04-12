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17:30, 12 апреля 2024Забота о себе

Желанию срочно посетить туалет в необычных обстоятельствах нашли объяснение

Фото: Jan Antonin Kolar / Unsplash

Гастроэнтеролог Саурабх Сети нашел объяснение желанию срочно посетить туалет в необычных обстоятельствах. На его новый ролик в социальной сети TikTok обратило внимание издание The Sun.

Врач заявил, что многие его пациенты чувствуют потребность в дефекации во время шопинга. По его словам, эту особенность впервые описали в Японии в 1985 году, ее называют феноменом Марико Аоки. Аоки — женщина которая однажды обратилась в газету, признавшись, что ей хочется опорожнить кишечник всякий раз, как она заходит в книжный магазин. «Многие мои пациенты чувствовали то же самое», — рассказал Сети.

Гастроэнтеролог отметил, что в случае с книжными магазинами триггерами для дефекации могут быть особые запахи — книг или кофе, который стимулирует работу кишечника. Кроме того, добавил он, вызываемые фактом покупок и траты денег тревога или расслабление также могут повлиять на желание дефекации.

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Ранее главный врач Клинической больницы №1 МЕДСИ Татьяна Шаповаленко назвала правила, которые нужно соблюдать при походе в туалет. Врач подчеркнула, что во избежание запоров никогда не нужно терпеть позывы к опорожнению кишечника.

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      Александра Лисица
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