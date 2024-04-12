Желанию срочно посетить туалет в необычных обстоятельствах нашли объяснение

Гастроэнтеролог Саурабх Сети нашел объяснение желанию срочно посетить туалет в необычных обстоятельствах. На его новый ролик в социальной сети TikTok обратило внимание издание The Sun.

Врач заявил, что многие его пациенты чувствуют потребность в дефекации во время шопинга. По его словам, эту особенность впервые описали в Японии в 1985 году, ее называют феноменом Марико Аоки. Аоки — женщина которая однажды обратилась в газету, признавшись, что ей хочется опорожнить кишечник всякий раз, как она заходит в книжный магазин. «Многие мои пациенты чувствовали то же самое», — рассказал Сети.

Гастроэнтеролог отметил, что в случае с книжными магазинами триггерами для дефекации могут быть особые запахи — книг или кофе, который стимулирует работу кишечника. Кроме того, добавил он, вызываемые фактом покупок и траты денег тревога или расслабление также могут повлиять на желание дефекации.

Ранее главный врач Клинической больницы №1 МЕДСИ Татьяна Шаповаленко назвала правила, которые нужно соблюдать при походе в туалет. Врач подчеркнула, что во избежание запоров никогда не нужно терпеть позывы к опорожнению кишечника.