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07:21, 13 апреля 2024Россия

Депутат Госдумы рассказал о попытке покушения ВСУ на него

Депутат Колесников заявил о покушении ВСУ из HIMARS в Запорожской области
Олег Колесников

Олег Колесников. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутат Государственной думы Олег Колесников, участвующий в специальной военной операции (СВО) России на Украине, рассказал, что украинские военные пытались убить его в Запорожской области. Его слова приводит РИА Новости.

Колесников рассказал, что удар солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS пришелся днем, когда депутат и другие военные уехали на работу.

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«По счастливой случайности нас здесь не оказались. Но, по всей видимости, за нами следили. Потому что до этого, месяца полтора назад, было также два прилета, но не попали», — заявил он.

Парламентарий добавил, что тогда один из снарядов не разорвался, а второй пролетел мимо дома. Поэтому военные решили не ночевать в этом месте, однако днем приезжали сюда за личными вещами.

В конце января Колесников заявил о продлении армейского контракта в зоне СВО. От имени всех бойцов своего подразделения он также поблагодарил за гуманитарную помощь, «которую активисты партии и все неравнодушные россияне продолжают отправлять в новые регионы, где каждый такой груз очень ждут».

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      Марина Совина
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