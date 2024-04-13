Депутат Госдумы рассказал о попытке покушения ВСУ на него

Депутат Колесников заявил о покушении ВСУ из HIMARS в Запорожской области

Депутат Государственной думы Олег Колесников, участвующий в специальной военной операции (СВО) России на Украине, рассказал, что украинские военные пытались убить его в Запорожской области. Его слова приводит РИА Новости.

Колесников рассказал, что удар солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS пришелся днем, когда депутат и другие военные уехали на работу.

«По счастливой случайности нас здесь не оказались. Но, по всей видимости, за нами следили. Потому что до этого, месяца полтора назад, было также два прилета, но не попали», — заявил он.

Парламентарий добавил, что тогда один из снарядов не разорвался, а второй пролетел мимо дома. Поэтому военные решили не ночевать в этом месте, однако днем приезжали сюда за личными вещами.

В конце января Колесников заявил о продлении армейского контракта в зоне СВО. От имени всех бойцов своего подразделения он также поблагодарил за гуманитарную помощь, «которую активисты партии и все неравнодушные россияне продолжают отправлять в новые регионы, где каждый такой груз очень ждут».