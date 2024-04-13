Двое детей погибли и восемь человек пострадали при аварии в Дагестане

В Дагестане в ДТП погибли двое детей, еще восемь человек пострадали

В Дагестане при столкновении пассажирской «Газели» и легкового автомобиля погибли двое детей, еще восемь человек пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.

Инцидент произошел в дагестанском селе Касумкент.

«Пострадали 10 человек, четверо из них дети. Погиб на месте один ребенок, второй ребенок умер в больнице», — пояснили в ведомстве.

Ранее на трассе А-37 Владивосток—Хабаровск бензовоз с топливом съехал в кювет и опрокинулся. Из-за аварии на 693-м километре федеральной трассы движение транспорта ограничено. При опрокидывании бензовоза произошел разлив нефтепродуктов