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01:22, 13 апреля 2024Бывший СССР

Главу оперативного командования ВСУ «Юг» Андрея Ковальчука отправили в отставку

Экс-глава командования ВСУ «Юг» Ковальчук возглавил Одесскую военную академию

Фото: Ruslan Kaniuka / Globallookpress.com

Главу оперативного командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Юг» Андрея Ковальчука отправили в отставку. Теперь он возглавит Одесскую военную академию, сообщает украинский телеканал «5.ua».

В вузе подчеркнули, что назначение Ковальчука является важным событием не только для учебного заведения, но и для всей страны.

«Его исключительный опыт в военном деле, отвага и преданность принесут новый уровень в образовательный процесс и подготовку будущих офицеров», — отметили в училище.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил о наличии жертв при обстреле ВСУ многоквартирного сектора Токмака. По его словам, среди них оказался один ребенок. Десятки жителей получили тяжелые ранения.

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      Марина Совина
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