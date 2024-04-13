На Волге столкнулись два грузовых парома

Два грузовых парома столкнулись на Волге в Татарстане

Два грузовых парома столкнулись на Волге в Татарстане. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным 13 апреля 2024 года, в вечернее время, на реке Волга вблизи села Верхний Услон произошло столкновение двух грузовых паромов. Обстоятельства происшествия устанавливаются», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что прокуратура начала проверку соблюдения требований о безопасности судовождения. Ситуация на контроле Приволжской транспортной прокуратуры.

Ранее в Санкт-Петербурге трамвай сбил толпу пешеходов в районе станции метро Приморская. На опубликованных кадрах видно, как люди переходят дорогу по пешеходному переходу, когда их таранит трамвай, который уже после столкновения проезжает еще несколько метров, прежде чем затормозить.