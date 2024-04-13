Напавший на людей в ресторане мужчина оказался помощником депутата

Напавший на людей в петербургском ресторане мужчина оказался помощником депутата

Напавший на людей и устроивший стрельбу в петербургском ресторане мужчина оказался помощником депутата от КПРФ Законодательного собрания Ленинградской области Дмитрия Звонкова. Об этом сообщает 47news.

По данным издания, на сотрудников и посетителей одного из ресторанов на улице Ворошилова в Невском районе Санкт-Петербурга набросился 44-летний Дмитрий Сенин.

После «шумного похода» в заведение, где он среди прочего угрожал окружающим оружием и выстрелил одному из посетителей в ногу из травматического пистолета, помощник депутата находится в спецприемнике. Его агрессивное поведение было заснято на камеры видеонаблюдения.

Депутат Законодательного собрания от партии КПРФ Дмитрий Звонков подтвердил, что Семин больше года работает его помощником. Парламентарий охарактеризовал его как человека ответственного, но, «видимо, с привычками из 1990-х». Звонков также признался, что знал о судимостях подчиненного за причинение тяжкого вреда здоровью, наркотики и мошенничество, но считал, что тот исправился.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области сотрудники полиции вычислили и задержали подозреваемого, устроившего стрельбу в кафе башкирского города Ишимбай. По версии следствия, в ночь на 6 апреля в кафе произошел конфликт между двумя пьяными компаниями, в ходе которого один из участников получил несовместимое с жизнью ранение.

