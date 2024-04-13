Над российским регионом уничтожили два украинских беспилотника

Минобороны: над Курской областью уничтожены два беспилотника ВСУ

Министерство обороны России сообщило, что 13 апреля примерно в 23:00 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Курской областью. О пресечении попытки атаки киевского режима по территории РФ Минобороны написало в Telegram-канале.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в Курской области. Он добавил, что приграничные районы региона обстреливались на протяжении всего дня 13 апреля. Под обстрел попали территории населенных пунктов Гордеевка, Гоптаровка, Коровяковка, Гуево и Олешня.