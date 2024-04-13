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23:51, 13 апреля 2024Интернет и СМИ

Найдено видео пророчества Жириновского о войне Израиля и Ирана

Пророчества Жириновского о войне Израиля и Ирана попали на видео

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В сети нашли пророчества сооснователя и первого председателя ЛДПР Владимира Жириновского о войне Израиля и Ирана. Два ролика опубликованы в Telegram-канале «Рифмы и Панчи».

В одном из видео Жириновский говорит, что в 2024 году на Ближнем Востоке могут начаться события, которые приведут к началу третьей мировой войны. На этом фоне появится огромное число беженцев, которых политик предлагает разместить на территории Украины. Это приведет в том числе к прекращению существования украинского государства, говорил политик.

В другом ролике лидер ЛДПР говорит о неминуемости ядерного конфликта на Ближнем Востоке.

О пророчествах Жириновского вспомнили на фоне атаки Ирана на Израиль. Исламское государство запустило десятки ударных беспилотников, которые достигнут территории Израиля через несколько часов. Израильская армия утверждает, что держит ситуацию под контролем.

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      Марина Совина
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