Найдено видео пророчества Жириновского о войне Израиля и Ирана

Пророчества Жириновского о войне Израиля и Ирана попали на видео

В сети нашли пророчества сооснователя и первого председателя ЛДПР Владимира Жириновского о войне Израиля и Ирана. Два ролика опубликованы в Telegram-канале «Рифмы и Панчи».

В одном из видео Жириновский говорит, что в 2024 году на Ближнем Востоке могут начаться события, которые приведут к началу третьей мировой войны. На этом фоне появится огромное число беженцев, которых политик предлагает разместить на территории Украины. Это приведет в том числе к прекращению существования украинского государства, говорил политик.

В другом ролике лидер ЛДПР говорит о неминуемости ядерного конфликта на Ближнем Востоке.

О пророчествах Жириновского вспомнили на фоне атаки Ирана на Израиль. Исламское государство запустило десятки ударных беспилотников, которые достигнут территории Израиля через несколько часов. Израильская армия утверждает, что держит ситуацию под контролем.