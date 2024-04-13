Названа одна из приоритетных целей для ударов по Украине

Кимаковский заявил о цели ВС РФ поразить на Украине заводы по производству БПЛА

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский рассказал, какую цель для ударов на территории Украины преследуют Вооруженные силы (ВС) России. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Кимаковский назвал одну из приоритетных целей для ударов по Украине и уточнил, что у российских военных есть планы поразить заводы по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Он напомнил, что из-за нехватки снарядов Вооруженные силы Украины (ВСУ) поддерживают паритет с помощью различных дронов.

«Наши ВКС стараются уничтожать эти заводы и энергетические мощности, которые обеспечивают работу этих заводов», — заявил Кимаковский.

Ранее польский наемник Михал Липский, воевавший на стороне Украины до весны 2024 года, рассказал о проблемах со сбором денег на дроны ВСУ. «Раньше было так, что пять пикапов можно было собрать за две недели», — посетовал он.