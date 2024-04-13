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06:33, 13 апреля 2024Бывший СССР

Названа одна из приоритетных целей для ударов по Украине

Кимаковский заявил о цели ВС РФ поразить на Украине заводы по производству БПЛА
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Unsplash

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский рассказал, какую цель для ударов на территории Украины преследуют Вооруженные силы (ВС) России. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Кимаковский назвал одну из приоритетных целей для ударов по Украине и уточнил, что у российских военных есть планы поразить заводы по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Он напомнил, что из-за нехватки снарядов Вооруженные силы Украины (ВСУ) поддерживают паритет с помощью различных дронов.

«Наши ВКС стараются уничтожать эти заводы и энергетические мощности, которые обеспечивают работу этих заводов», — заявил Кимаковский.

Ранее польский наемник Михал Липский, воевавший на стороне Украины до весны 2024 года, рассказал о проблемах со сбором денег на дроны ВСУ. «Раньше было так, что пять пикапов можно было собрать за две недели», — посетовал он.

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      Марина Совина
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