Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:48, 13 апреля 2024Бывший СССР

Операцию Киева в Донбассе назвали беспределом

Экс-подполковник СБУ Прозоров назвал операцию Киева в Донбассе беспределом
Василий Прозоров

Василий Прозоров. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Экс-подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что начав военные действия в Донбассе, Киев привлек к ним боевиков с Майдана. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

По словам Прозорова, позже именно эти боевики начали терроризировать мирное население. Он напомнил, что на базе подготовки нацгвардии Украины под Киевом из военных сформировали первый резервный батальон. По его образцу появились «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), «Днепр», «Шахтерск» и «Миротворец».

«Именно вот эти боевики как раз и начали тот беспредел, по-другому не скажешь, против мирного населения Донбасса, который потом стал широко известен и приобрел просто массовый характер», — заключил он.

12 апреля стало известно о подрыве черного внедорожника Прозорова в столичном дворе района Западное Дегунино. В момент происшествия он находился внутри автомобиля. Прозоров остался жив, его забрала машина реанимации.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Стыд и позор. В Японии вспомнили Хиросиму в попытке обвинить Россию в ядерной угрозе, но «забыли», кто сбросил бомбу

      Операцию Киева в Донбассе назвали беспределом

      В США приговорили экс-посла в Боливии к 15 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Кубы

      Россиян предупредили о новой мошеннической схеме от лица «Госуслуг»

      Сальдо оценил возможность распада Украины

      Россиянам назвали условия отключения отопления

      Павлюченко сравнил жизнь в России и Англии

      Стало известно о скандале в европейской стране из-за украинских дипломатов

      В Германии подняли вопрос о рисках эскалации конфликта на Украине

      Депутат Госдумы рассказал о попытке покушения ВСУ на него

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше