Операцию Киева в Донбассе назвали беспределом

Экс-подполковник СБУ Прозоров назвал операцию Киева в Донбассе беспределом

Экс-подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что начав военные действия в Донбассе, Киев привлек к ним боевиков с Майдана. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

По словам Прозорова, позже именно эти боевики начали терроризировать мирное население. Он напомнил, что на базе подготовки нацгвардии Украины под Киевом из военных сформировали первый резервный батальон. По его образцу появились «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), «Днепр», «Шахтерск» и «Миротворец».

«Именно вот эти боевики как раз и начали тот беспредел, по-другому не скажешь, против мирного населения Донбасса, который потом стал широко известен и приобрел просто массовый характер», — заключил он.

12 апреля стало известно о подрыве черного внедорожника Прозорова в столичном дворе района Западное Дегунино. В момент происшествия он находился внутри автомобиля. Прозоров остался жив, его забрала машина реанимации.