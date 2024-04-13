Пентагон отреагировал на сообщения о запуске Ираном дронов в сторону Израиля

Пентагон: США осведомлены о сообщениях про запуск БПЛА Ирана в сторону Израиля

Соединенные Штаты Америки осведомлены о сообщениях про запуск Ираном беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в сторону Израиля. О реакции США заявил РИА Новости представитель Пентагона, добавив, что сейчас «поделиться нечем».

Ранее газета The Jerusalem Post заявила, что Иран выпустил в сторону Израиля десятки ударных беспилотников. Как утверждается в статье, данные сведения исходят от израильской и американской разведок.

Тем временем телеканал Al Arabiya сообщил об обнаружении иранских дронов над территорией южных провинций Ирака. Так, беспилотники были замечены в регионах Майсан и Эн-Насирия, они двигались в сторону Израиля.