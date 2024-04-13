Пострадавшая от «кислотного маньяка» девушка раскрыла подробности нападения

Пострадавшая от «кислотного маньяка» девушка заявила, что не была с ним знакома

Пострадавшая от «кислотного маньяка» Анастасия Лобода заявила, что не была знакома с ним. Подробности нападения она раскрыла в интервью РЕН ТВ.

Девушка рассказала, что не знает, почему маньяк выбрал именно ее, ведь до инцидента она не была с ним знакома. Нападавший просто прошел мимо нее, потом вернулся и, не говоря ни слова, прицельно облил ее кислотой.

«Он конкретно попал по глазам. Все лицо в ожогах. На камерах все видно. Руки также в ожогах», — призналась пострадавшая.

«Кислотный маньяк» задержан правоохранительными органами в подмосковном городе Монино. Им оказался 31-летний местный житель. Во время задержания у мужчины изъяли пластиковую колбу с неизвестной жидкостью. В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы на допрос.

Ранее сообщалось, что обливавший девушек кислотой в Подмосковье преступник, по предварительным данным, оказался инженером и педагогом. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Если его вину докажут, мужчине грозит до семи лет лишения свободы.