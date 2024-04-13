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22:11, 13 апреля 2024Силовые структуры

Против поджигателя из Владимирской области возбудили дело

В отношении поджигателя здания правительства Владимирской области возбудили дело

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress

В отношении поджигателя здания правительства Владимирской области было заведено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом»). Об этом сообщило МВД России в Telegram-канале.

«Предварительно установлено, что житель Владимира, 2000 года рождения, находясь у здания государственного учреждения, бросил ёмкости с легковоспламеняющимися жидкостям в окна и припаркованные рядом автомобили, вследствие чего произошло возгорание одного из транспортных средств», — говорится в публикации.

Отмечается, что в результате случившегося никто не пострадал. Поджигатель попытался скрыться, но был задержан сотрудниками УФСБ России и Росгвардией.

Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что мужчина, бросивший бутылки с зажигательной смесью в дом правительства региона, находился под влиянием украинских мошенников. Он утверждает, что целью нападения была не попытка покушения на конкретного человека, а совершение провокации в отношении органов власти.

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      Маргарита Пименова
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