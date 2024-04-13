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21:19, 13 апреля 2024Россия

Владимирский губернатор назвал мотив поджигателя здания правительства

Владимирский губернатор заявил о причастности ЦИПСО к поджогу дома правительства

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Мужчина, бросивший бутылки с зажигательной смесью в дом правительства Владимирской области, находился под влиянием мошенников из Украины. Об этом заявил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своем Telegram-канале.

По его словам, целью нападения была не попытка покушения на конкретного человека, а совершение провокации против органов власти. При этом он допустил, что за случившимся стоит украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПСО, обособленное подразделение Вооруженных сил Украины).

Глава региона пояснил, что мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов могли спровоцировать жертву взять неподъемный кредит, а потом пообещали списание долга за поджог административного здания.

Инцидент возле здания правительства Владимирской области произошел днем 13 апреля. В результате атаки загорелся автомобиль на парковке: поджигатель, не попав первой бутылкой с горючей смесью в само здание, мужчина решил бросить другую в сторону автомобиля.

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      Марина Совина
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