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12:55, 13 апреля 2024Забота о себе

Россиянам объяснили основные причины ощущения боли в сердце после еды

Гастроэнтеролог Кашух: боли в сердце после еды могут быть вызваны гипотензией

Фото: PxHere

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух объяснила россиянам основные причины, по которым после еды может появиться ощущение боли в сердце. Ее слова передает «Газета.Ru».

Врач предупредила: ощущение боли в сердце, головокружение и учащенное сердцебиение после еды могут быть вызваны постпрандиальной гипотензией — временным снижением кровяного давления относительно нормы, сопровождающегося заметным ухудшением самочувствия. «Снижается артериальное давление из-за того, что кровь приливает к желудочно-кишечному тракту. Человек при этом испытывает головокружение, слабость, утомляемость», — пояснила она.

Подобное состояние, по словам Кашух, чаще возникает у пожилых людей и у людей с сахарным диабетом. В этом случае гипотензия может быть вариантом нормы, однако если она возникает постоянно, лучше обратиться за консультацией к лечащему врачу, объяснила гастроэнтеролог.

Также, как отметила Кашух, ощущение боли в сердце после еды может быть спровоцировано реакцией на определенные продукты питания, например, на молочные продукты или пищу, богатую клетчаткой или жиром.

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Еще одной возможной причиной ухудшения самочувствия врач назвала изжогу, для которой характерны боли и жжение за грудиной. «Отличие заключается в том, что боли, связанные с пищеварением, часто усиливаются после еды и уменьшаются после отрыжки или приема препаратов от изжоги. Сердечная же боль обычно появляется при физической нагрузке или стрессе, а прием лекарств, способствующих пищеварению, ее не облегчает», — добавила гастроэнтеролог.

Ранее Кашух развеяла популярный миф о вреде жевательной резинки. По ее словам, вопреки популярному заблуждению, привычка жевать жвачку на голодный желудок не провоцирует развитие гастрита.

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      Наталья Обрядина
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