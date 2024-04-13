Россиянам объяснили основные причины ощущения боли в сердце после еды

Гастроэнтеролог Кашух: боли в сердце после еды могут быть вызваны гипотензией

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух объяснила россиянам основные причины, по которым после еды может появиться ощущение боли в сердце. Ее слова передает «Газета.Ru».

Врач предупредила: ощущение боли в сердце, головокружение и учащенное сердцебиение после еды могут быть вызваны постпрандиальной гипотензией — временным снижением кровяного давления относительно нормы, сопровождающегося заметным ухудшением самочувствия. «Снижается артериальное давление из-за того, что кровь приливает к желудочно-кишечному тракту. Человек при этом испытывает головокружение, слабость, утомляемость», — пояснила она.

Подобное состояние, по словам Кашух, чаще возникает у пожилых людей и у людей с сахарным диабетом. В этом случае гипотензия может быть вариантом нормы, однако если она возникает постоянно, лучше обратиться за консультацией к лечащему врачу, объяснила гастроэнтеролог.

Также, как отметила Кашух, ощущение боли в сердце после еды может быть спровоцировано реакцией на определенные продукты питания, например, на молочные продукты или пищу, богатую клетчаткой или жиром.

Еще одной возможной причиной ухудшения самочувствия врач назвала изжогу, для которой характерны боли и жжение за грудиной. «Отличие заключается в том, что боли, связанные с пищеварением, часто усиливаются после еды и уменьшаются после отрыжки или приема препаратов от изжоги. Сердечная же боль обычно появляется при физической нагрузке или стрессе, а прием лекарств, способствующих пищеварению, ее не облегчает», — добавила гастроэнтеролог.

Ранее Кашух развеяла популярный миф о вреде жевательной резинки. По ее словам, вопреки популярному заблуждению, привычка жевать жвачку на голодный желудок не провоцирует развитие гастрита.