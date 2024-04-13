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12:11, 13 апреля 2024Россия

Российский депутат предложил отправить на СВО посетителей ночных клубов

Депутат Татарстана Шарафиев предложил отправить на СВО посетителей ночных клубов
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: PxHere

Депутат Госсовета республики Татарстан Эдуард Шарафиев предложил провести однодневную мобилизацию и отправить в зону специальной военной операции (СВО) на Украине посетителей ночных клубов. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Провести ее надо по всей стране в пятницу во всех ночных клубах. И вот всех, кто там всю ночь скачет, отправить на СВО. Причем все ограничения и отводы, например, по состоянию здоровья, аннулируются, так как их состояние здоровья позволяет прийти в ночной клуб», — предложил он.

По его словам, таким образом можно будет решить проблему дефицит рабочих рук в разных секторах экономики, поскольку в таком случае не будет мобилизован ни один рабочий с завода или работник сельской отрасли.

При этом депутат признал, что в реальности никто такую мобилизацию проводить не будет.

Ранее депутат Госдумы генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что в России не планируется проводить новую мобилизацию. Член комитета нижней палаты парламента по обороне отметил, сейчас Вооруженные силы России пополняются на добровольной основе, военнослужащими по контракту.

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