В Госдуме отметили преобладание в ЕС сторонников нормальных отношений с Россией

Депутат Новиков отметил преобладание в ЕС сторонников нормальных отношений с РФ

Сторонников дружбы и тех, кто выступает за нормальные взаимоотношения с Россией, гораздо больше, чем тех, кто ведет активную русофобскую политику, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Своим мнением депутат поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Когда мы говорим про отношения со странами, нужно различать, что страны — это, с одной стороны, государства и правительства, а с другой стороны, — это народы, которые живут на территории соответствующих стран», — высказался Новиков.

На мой взгляд, несмотря на активную русофобскую политику властей стран ЕС, мы все-таки можем говорить, что сторонников дружбы с Россией и тех, кто выступает за нормальные человеческие взаимоотношения, контакты культурные, личные, экономические, политические, гораздо больше Дмитрий Новиков первый зампред комитета Госдумы по международным делам

По словам депутата, проводимая Западом политика отвечает интересам военно-промышленного комплекса и всех тех, кто занимает пронатовскую позицию.

«Ясно, что каждодневная пропаганда отправляет мозги части обывателей. Но в целом я бы не ставил вопрос таким образом, что какая-либо страна, в смысле народ, сейчас находится в жесткой парадигме антироссийских настроений. Хотя, конечно, со временем антироссийская истерия может привести к тому, что и массовые настроения будут определенным образом обеспечены для тех, кто эту антироссийскую политику проводит», — заключил он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал Сербию к более тесному согласованию решений в области внешней политики с Евросоюзом. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции с сербским лидером Александром Вучичем.

