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06:31, 13 апреля 2024Мир

В Госдуме отметили преобладание в ЕС сторонников нормальных отношений с Россией

Депутат Новиков отметил преобладание в ЕС сторонников нормальных отношений с РФ

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Сторонников дружбы и тех, кто выступает за нормальные взаимоотношения с Россией, гораздо больше, чем тех, кто ведет активную русофобскую политику, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Своим мнением депутат поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Когда мы говорим про отношения со странами, нужно различать, что страны — это, с одной стороны, государства и правительства, а с другой стороны, — это народы, которые живут на территории соответствующих стран», — высказался Новиков.

На мой взгляд, несмотря на активную русофобскую политику властей стран ЕС, мы все-таки можем говорить, что сторонников дружбы с Россией и тех, кто выступает за нормальные человеческие взаимоотношения, контакты культурные, личные, экономические, политические, гораздо больше

Дмитрий Новиковпервый зампред комитета Госдумы по международным делам

По словам депутата, проводимая Западом политика отвечает интересам военно-промышленного комплекса и всех тех, кто занимает пронатовскую позицию.

«Ясно, что каждодневная пропаганда отправляет мозги части обывателей. Но в целом я бы не ставил вопрос таким образом, что какая-либо страна, в смысле народ, сейчас находится в жесткой парадигме антироссийских настроений. Хотя, конечно, со временем антироссийская истерия может привести к тому, что и массовые настроения будут определенным образом обеспечены для тех, кто эту антироссийскую политику проводит», — заключил он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал Сербию к более тесному согласованию решений в области внешней политики с Евросоюзом. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции с сербским лидером Александром Вучичем.

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