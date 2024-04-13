Советник Пушилина Кимаковский отметил нехватку техники у ВСУ на фронте в ДНР

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) не хватает техники на донецких фронтах. Его слова приводит РИА Новости.

Кимаковский отметил нехватку техники у ВСУ на фронте в ДНР и подчеркнул, что солдат бросают в бой почти без боеприпасов. Это наблюдается в районах, где российские силы готовятся совершить прорыв.

«В последнее время часто сообщаю, что их буквально на грузовых машинах привозят и бросают в бой там, где намечается прорыв наших Вооруженных сил, и на один их боеприпас мы отвечаем где-то в пять–шесть выстрелов в артиллерии», — подчеркнул он.

