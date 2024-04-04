Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:09, 4 апреля 2024Бывший СССР

ВСУ лишились механизированной бригады из-за нехватки техники

Командование ВСУ реорганизовало 153-ю механизированную бригаду в пехотную

Фото: Diego Herrera / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились механизированной бригады из-за нехватки техники, командование приняло решение реорганизовать 153-ю механизированную бригаду в пехотную. Об этом изменении было объявлено через официальный канал бригады в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Подразделение изначально создавалось как механизированное, оно еще не принимало участия в боевых действиях.

Аналитический ресурс MilitaryLand предположил, что украинское командование вынуждено переформировывать бригады и менять своих планы из-за серьезной нехватки военной техники в рядах ВСУ.

«Официальная причина изменения пока не разглашается, но предположительно она связана с нехваткой боевых машин пехоты. Западные партнеры уже не поставляют достаточного количества техники для пополнения существующих механизированных бригад и формирования новых», — говорится в публикации.

Аналитики уточнили, что оставшуюся технику передадут в наиболее мотивированные подразделения, проявившие себя на линии фронта. Одним из таких соединений является недавно созданная 100-я механизированная бригада. Также эксперты допустили преобразование в пехотную 152-й механизированной бригады ВСУ.

Ранее высокопоставленный офицер ВСУ пожаловался, что Украине зачастую не передают то, что ей необходимо, своевременно, поставки начинаются в тот момент, когда они не столь значимы. По его словам, столь ожидаемые Киевом истребители F-16 не актуальны для 2024 года, они были нужны в 2023 году.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Ветер срывал обшивку, выбивал рамы и валил деревья: на Москву обрушился шторм, жертвами непогоды стали два человека

      Конгрессвумен украинского происхождения высказалась против помощи Киеву

      В США назвали лучший «подарок» к юбилею НАТО

      Россияне назвали условия для снижения требований к зарплате

      Домохозяек призвали чистить плиту зубной щеткой

      В МВД объяснили очереди в ГАИ Москвы

      Счет за лечение в больнице в США возмутил пользователей сети

      Директора российской школы олимпийского резерва обвинили в растрате

      Стало известно о тайных американских базах в спорном регионе

      Косторная показала фигуру в бикини

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше