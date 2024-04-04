Командование ВСУ реорганизовало 153-ю механизированную бригаду в пехотную

Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились механизированной бригады из-за нехватки техники, командование приняло решение реорганизовать 153-ю механизированную бригаду в пехотную. Об этом изменении было объявлено через официальный канал бригады в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Подразделение изначально создавалось как механизированное, оно еще не принимало участия в боевых действиях.

Аналитический ресурс MilitaryLand предположил, что украинское командование вынуждено переформировывать бригады и менять своих планы из-за серьезной нехватки военной техники в рядах ВСУ.

«Официальная причина изменения пока не разглашается, но предположительно она связана с нехваткой боевых машин пехоты. Западные партнеры уже не поставляют достаточного количества техники для пополнения существующих механизированных бригад и формирования новых», — говорится в публикации.

Аналитики уточнили, что оставшуюся технику передадут в наиболее мотивированные подразделения, проявившие себя на линии фронта. Одним из таких соединений является недавно созданная 100-я механизированная бригада. Также эксперты допустили преобразование в пехотную 152-й механизированной бригады ВСУ.

Ранее высокопоставленный офицер ВСУ пожаловался, что Украине зачастую не передают то, что ей необходимо, своевременно, поставки начинаются в тот момент, когда они не столь значимы. По его словам, столь ожидаемые Киевом истребители F-16 не актуальны для 2024 года, они были нужны в 2023 году.