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19:38, 13 апреля 2024Мир

Турецкий министр назвал причину аварии на канатной дороге в Анталье

Минюст Турции: причиной аварии на канатной дороге в Анталье могла стать коррозия

Фото: Everyonephoto Studio / Shutterstock / Fotodom

Причиной аварии на канатной дороге в Анталье могла стать коррозия металлических конструкций. Причину назвал глава Минюста Турции Йылмаз Тунч в соцсети X.

«В предварительном отчете, подготовленном экспертной комиссией, оценивается, что инцидент произошел из-за коррозии креплений в местах соединения несущих опор канатной дороги», — заявил турецкий министр.

По его словам, комиссия установила, что канатная дорога не имела плана действий в чрезвычайных ситуациях и плана эвакуации. Он сообщил, что был выдан ордер на задержание 13 подозреваемых, в том числе сотрудников компаний, эксплуатирующей и ответственной за техническое обслуживание объекта.

Ранее в турецкой Анталье обрушилась кабина канатной дороги, в результате инцидента есть пострадавшие. Один из очевидцев рассказал, что канатная дорога остановилась после сильной тряски, после чего произошло обрушение одной из кабин.

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      Семен Александров
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