У Киргизии появились вопросы к заявлению представителя МВД России Волк

МИД Киргизии заявил о вопросах к заявлению представителя МВД России Ирины Волк

МИД Киргизии заявил, что у них «появились вопросы» к заявлению официального представителя МВД России Ирины Волк касаемо темы с жалобой жены сотрудника посольства республики. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

«Из данного сообщения следует, что пострадавшая женщина с детьми, находясь внутри своей квартиры, сама является виновницей инцидента. Это противоречит здравой логике», — пояснили в киргизском МИД. Там добавили, что в ведомстве рассчитывают на объективную и оперативную служебную проверку. Также в министерстве выразили надежду на то, что МВД рассмотрит записи с нагрудных камер полицейских.

Ранее из-за жалобы супруги дипломата МВД начало проверку в отношении сотрудников полиции Москвы. По словам Волк, 8 апреля полицейские проводили профилактический обход жилого сектора Москвы. Одна из жительниц дома на Нижегородской улице отказалась предъявлять документы и сообщила силовикам, что является супругой сотрудника посольства Киргизии.

Во время разговора полицейские не оказывали физического и психологического воздействия, а также не входили в квартиру. Данных о том, что в этой квартире проживают родственники дипломата, у них не было.

Ранее стало известно, что Киргизия выразила России обеспокоенность из-за действий полиции РФ по отношению к семье дипломата республики в Москве. Уточняется, что 12 апреля прошла встреча с советником-консулом посольства России Андреем Бурьевым. «Была выражена озабоченность кыргызской стороны действиями сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в отношении членов семьи советника посольства Кыргызской Республики в городе Москве», — говорится в заявлении МИД.