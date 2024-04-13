Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:28, 13 апреля 2024Бывший СССР

У Киргизии появились вопросы к заявлению представителя МВД России Волк

МИД Киргизии заявил о вопросах к заявлению представителя МВД России Ирины Волк

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

МИД Киргизии заявил, что у них «появились вопросы» к заявлению официального представителя МВД России Ирины Волк касаемо темы с жалобой жены сотрудника посольства республики. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

«Из данного сообщения следует, что пострадавшая женщина с детьми, находясь внутри своей квартиры, сама является виновницей инцидента. Это противоречит здравой логике», — пояснили в киргизском МИД. Там добавили, что в ведомстве рассчитывают на объективную и оперативную служебную проверку. Также в министерстве выразили надежду на то, что МВД рассмотрит записи с нагрудных камер полицейских.

Ранее из-за жалобы супруги дипломата МВД начало проверку в отношении сотрудников полиции Москвы. По словам Волк, 8 апреля полицейские проводили профилактический обход жилого сектора Москвы. Одна из жительниц дома на Нижегородской улице отказалась предъявлять документы и сообщила силовикам, что является супругой сотрудника посольства Киргизии.

Во время разговора полицейские не оказывали физического и психологического воздействия, а также не входили в квартиру. Данных о том, что в этой квартире проживают родственники дипломата, у них не было.

Ранее стало известно, что Киргизия выразила России обеспокоенность из-за действий полиции РФ по отношению к семье дипломата республики в Москве. Уточняется, что 12 апреля прошла встреча с советником-консулом посольства России Андреем Бурьевым. «Была выражена озабоченность кыргызской стороны действиями сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в отношении членов семьи советника посольства Кыргызской Республики в городе Москве», — говорится в заявлении МИД.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Спецназ Ирана захватил судно израильского бизнесмена. Чем это грозит и что сейчас происходит в регионе?

      Двое детей погибли и восемь человек пострадали при аварии в Дагестане

      В Подмосковье за взятку задержали высокопоставленного полицейского

      Началась эвакуация жителей трех сел Курганской области

      Затопленные территории в Оренбургской области сняли из космоса

      Украинский дипломат назвал чудо единственным спасением ВСУ

      Названа личность кинувшего коктейли Молотова в здание правительства во Владимире

      В США указали на свидетельство скорого окончания конфликта на Украине

      У Киргизии появились вопросы к заявлению представителя МВД России Волк

      Десантники ВСУ массово сдались в плен

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше