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09:48, 13 апреля 2024Россия

Украинский беспилотник сбили над российским регионом

Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ над Белгородской областью

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Украинский беспилотник сбили над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Атака со стороны Украины была предпринята около 9:00 по московскому времени, уточнили в оборонном ведомстве.

12 апреля Белгородская область подверглась серии атак со стороны Украины. Утром в небе над регионом заметили сразу шесть беспилотников, четыре из которых были перехвачены средствами противовоздушной обороны. Еще один дрон был сбит около 16:30 по Москве. Позднее Минобороны России сообщило, что военные уничтожили еще два украинских беспилотника в российском регионе в 16:50 и 17:00 по московскому времени. По данным ведомства, при помощи дронов ВСУ собирались атаковать объекты на российской территории.

В тот же день летательный аппарат врезался в административное здание ресурсоснабжающего предприятия, в результате чего пострадали двое мужчин. У одного — осколочное ранение нижней конечности, у второго — осколочные ранения верхней и нижней конечностей, уточнил губернатор Вячеслав Гладков.

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      Алина Гончарова
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