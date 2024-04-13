Украинский беспилотник сбили над российским регионом

Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ над Белгородской областью

Украинский беспилотник сбили над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Атака со стороны Украины была предпринята около 9:00 по московскому времени, уточнили в оборонном ведомстве.

12 апреля Белгородская область подверглась серии атак со стороны Украины. Утром в небе над регионом заметили сразу шесть беспилотников, четыре из которых были перехвачены средствами противовоздушной обороны. Еще один дрон был сбит около 16:30 по Москве. Позднее Минобороны России сообщило, что военные уничтожили еще два украинских беспилотника в российском регионе в 16:50 и 17:00 по московскому времени. По данным ведомства, при помощи дронов ВСУ собирались атаковать объекты на российской территории.

В тот же день летательный аппарат врезался в административное здание ресурсоснабжающего предприятия, в результате чего пострадали двое мужчин. У одного — осколочное ранение нижней конечности, у второго — осколочные ранения верхней и нижней конечностей, уточнил губернатор Вячеслав Гладков.