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22:48, 13 апреля 2024Экономика

В Британии предупредили о хаосе на рынке металлов из-за санкций против России

LME заявила о неопределенности на рынке металлов из-за санкций против России

Фото: Denis Sinyakov / Reuters

Лондонская биржа металлов (London Metal Exchange, LME) предупредила, что новые санкции против российской продукции могут вызвать хаос на рынке. Об этом говорится на сайте LME.

Отмечается, что ограничения против РФ могут привести к возникновению некоторой неопределенности на рынке, а участники рынка будут требовать использования соответствующего металла в качестве защитной меры. «LME немедленно приостановит действие гарантий на соответствующий металл, произведенный 13 апреля 2024 года или после этой даты», — говорится в сообщении.

LME также указала на тот факт, что нововведения не помешают продолжению деятельности клиентов биржи, не являющихся гражданами Великобритании.

Ранее США и Великобритания ввели запрет на ввоз российских алюминия, меди и никеля. При этом отмечалось, что введенные ограничения не затрагивают медь, алюминий и никель из России, которые были произведены до 13 апреля текущего года.

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      Марина Совина
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