Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:54, 13 апреля 2024Мир

В Израиле высказались о «планируемом нападении» Ирана

Минобороны: Израиль следит за «планируемой атакой» Ирана и защитит своих граждан

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Израиль внимательно следит за «планируемым нападением» Ирана и его сателлитов, заявил министр обороны Йоав Галант. Его слова приводит ТАСС.

Он пообещал, что в случае атаки будут приняты все необходимые меры для защиты населения. «В последние дни мы усилили наши оборонительную и наступательную структуры», — сообщил глава Минобороны.

Он рассказал, что государство нарастило новые возможности на земле и в воздухе. Галант также призвал израильтян следовать указаниям, которые опубликовала Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Ранее США предупредили, что Иран может атаковать территорию Израиля утром 14 апреля. На фоне возможного нападения израильские власти решили отменить все занятия в учебных заведениях страны.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Владимирский губернатор назвал мотив поджигателя здания правительства

      В Британии заявили о панике Запада из-за Российской армии

      В Херсонской области сообщили о жертвах при обстреле ВСУ Алешек

      Израиль отправил дополнительные силы в Палестину из-за столкновений

      Футбольный тренер рассказал об отношении к россиянам в Индии

      Названо число пострадавших при обстреле Луганска ВСУ

      В США высмеяли главу Пентагона после слов об Украине

      Против поджигателя из Владимирской области возбудили дело

      В Израиле высказались о «планируемом нападении» Ирана

      В четырех селах Курганской области начали эвакуацию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше