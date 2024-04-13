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02:23, 13 апреля 2024Россия

Минфин США заявил об ограничении оборота металлов из России на биржах

Минфин США рассказал об ограничении оборота металлов из России на мировых биржах

Фото: Pixabay

Минфин США заявил об ограничении оборота металлов из России на биржах. Об этом сообщается в пресс-релизе, размещенном на сайте ведомства.

«Новое действие ограничивает использование алюминия, меди и никеля на мировых биржах», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что указанные ограничения приняты в Соединенных Штатах в координации с правительством Великобритании.

Ранее стало известно о том, что в США запретили импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения. Исключения составляют случаи, предусмотренные законом или оговоренные лицензией, говорится в документе. При этом запрет не касается российских товаров, произведенных до 13 апреля 2024 года.

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      Марина Совина
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