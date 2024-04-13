Минфин США заявил об ограничении оборота металлов из России на биржах

Минфин США рассказал об ограничении оборота металлов из России на мировых биржах

Минфин США заявил об ограничении оборота металлов из России на биржах. Об этом сообщается в пресс-релизе, размещенном на сайте ведомства.

«Новое действие ограничивает использование алюминия, меди и никеля на мировых биржах», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что указанные ограничения приняты в Соединенных Штатах в координации с правительством Великобритании.

Ранее стало известно о том, что в США запретили импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения. Исключения составляют случаи, предусмотренные законом или оговоренные лицензией, говорится в документе. При этом запрет не касается российских товаров, произведенных до 13 апреля 2024 года.