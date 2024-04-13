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06:57, 13 апреля 2024Россия

В Оренбурге затопило жилой комплекс

В Оренбурге затопило ЖК «Гранд парк», вода подошла к домам на улице Потехиной

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

За ночь в Оренбурге затопило жилой комплекс (ЖК) «Гранд парк». Об этом передает РИА Новости со ссылкой на главу диспетчерского центра города Александр Сиса.

Специалист уточнил, что по Потехиной и Уральской улицам вода подошла к многоквартирным домам.

«Произошел перелив улицы Донгузской и улицы Уральской, там поставлены автомобили ГИБДД и оперативных служб для эвакуации жителей», — добавил он.

Днем 12 апреля уровень воды реки Урал в Оренбурге достиг максимума с начала паводков. До этого в городе началась массовая эвакуация. Мэр города Сергей Салмин заявил, что паводковая ситуация стала крайне опасной.

Согласно последним данным, весеннее половодье затронуло 39 российских регионов. Сложная ситуация наблюдается в Оренбургской области. По предварительной оценке, сумма ущерба от паводков в регионе превысила 40 миллиардов рублей.

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      Марина Совина
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