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06:45, 13 апреля 2024Бывший СССР

В России нашли на телефоне военного ВСУ видео избиения солдата офицером

РИА Новости: на телефоне военного ВСУ найдено видео избиения солдата офицером

Фото: The Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

На телефоне военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) было найдено видео избиения солдата офицером. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Обнаружено видео, на котором украинский офицер на позициях на херсонском направлении наказывает украинского мобилизованного бойца: бьет его, нецензурно выражается и стреляет в его направлении из автомата», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что дальнейшая судьба военного неизвестна, выясняется, был ли он ранен, или его лишь пугали выстрелами.

Ранее советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский назвал причину перехода военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую сторону.

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      Марина Совина
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