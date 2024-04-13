В России снесли единственный храм ПЦУ

В Подмосковье снесли единственный в России храм Православной церкви Украины

В подмосковном Ногинске снесли единственный в России храм Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом заявил его бывший настоятель митрополит ПЦУ Адриан (Старина) на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«11 апреля в подмосковном городе Ногинске снесли единственный храм Православной церкви Украины в честь Святой Троицы, который строил и в котором служил митрополит Адриан», — написал он.

По его словам, в 2016 году Ногинский районный суд принял решение о сносе здания, которое на тот момент относилось к Украинской православной церкви Киевского патриархата, которая затем вошла в состав ПЦУ. Действия по решению суда при этом до сих пор не предпринимались.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что священники раскольнической ПЦУ святотатствуют и будут страшно наказаны Богом. «Не оставляют свои мечты те, кто всегда боролся с православной Русью, — разделить и разрушить. И сейчас это разделение проходит по церковному телу. Мы знаем, как искусственно создался раскол — безблагодатный, просто компания ряженых, которые не совершают таинств, святотатствуют и будут страшно наказаны Богом», — рассказал он.