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10:55, 13 апреля 2024Бывший СССР

В России усомнились в успехе «формулы войны» Зеленского на саммите в Швейцарии

Вице-спикер Совфеда Косачев: Зеленский потерпит неудачу на саммите в Швейцарии

Фото: SOPA Images / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев усомнился, что президенту Украины Владимиру Зеленскому удастся пролоббировать «формулу войны» на летнем саммите в Швейцарии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Косачев считает, что назначенный властями Швейцарии на 15-16 июня «саммит мира» не принесет успеха Украине. По его мнению, саммит устраивают не для «западников», а ради стран Большого Юга, «причем даже неважно, в каком статусе и с какими целями они будут представлены в Швейцарии, — лишь бы была красивая статистика».

«Из десяти пунктов ["формулы мира" Зеленского] странам Африки, Азии, Латинской Америки показывали самые нейтральные — про энергетическую или продовольственную безопасность. А как только кто-то выражал готовность обсуждать эти насущные для многих бедных стран проблемы, это подавалось как согласие с главными для "западников" пунктами про вывод российских войск, выплату репараций и суды над руководителями России», — написал вице-спикер.

Косачев полагает, что Зеленский потерпит неудачу со своей «формулой войны», поскольку «с учетом позиции швейцарского руководства итоговые формулировки скорее будут более обтекаемыми». При этом виц-спикер считает, что Украина и западные страны стремятся «любой ценой обеспечить количество, чтобы "задавить числом"», чтобы «попытаться принудить Россию к "справедливому миру"».

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Политик подытожил, что участие России в намечаемом на сегодня формате не будет иметь смысла, поскольку не ей нужно «легитимизировать очередную попытку помахать "планом Зеленского"». Он также выразил надежду, что «страны с наличием здравого смысла, которые все же решат поприсутствовать на конференции», поймут, что любые переговоры невозможны без России, а ультимативные требования к России только вредят перспективам урегулирования и не могут служить его основой.

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      Антонина Черташ
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